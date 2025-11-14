На Харківщині жінка загинула через детонацію дрона

У селі Гоптівка Дергачівської громади Харківщини жінка загинула через детонацію російського дрона.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

"80-річна жінка, нехтуючи власними життям та здоров'ям, взяла російський дрон, який вибухнув у неї в руках. Громадянка отримала несумісні з життям травми і померла на місці", — ідеться в повідомленні.

Інцидент стався 14 листопада уранці.

У Дергачівській МВА наголошують, при виявленні підозрілих предметів у жодному разі їх не можна чіпати, а слід негайно повідомити про це за номерами 112, 101 або 102.