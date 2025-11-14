Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
На Харківщині жінка загинула через детонацію дрона

Російський дрон вибухнув у руках цивільної.

На Харківщині жінка загинула через детонацію дрона
Фото: Facebook/Михайло Федоров

У селі Гоптівка Дергачівської громади Харківщини жінка загинула через детонацію російського дрона.  

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

"80-річна жінка, нехтуючи власними життям та здоров'ям, взяла російський дрон, який вибухнув у неї в руках. Громадянка отримала несумісні з життям травми і померла на місці", — ідеться в повідомленні.

Інцидент стався 14 листопада уранці.

У Дергачівській МВА наголошують, при виявленні підозрілих предметів у жодному разі їх не можна чіпати, а слід негайно повідомити про це за номерами 112, 101 або 102.
﻿
