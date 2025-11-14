Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
У Сумах засудили художника, який під виглядом уроків живопису розбещував дітей

Зловмисник отримав 10 років тюрми.

У Сумах засудили художника, який під виглядом уроків живопису розбещував дітей
дитяча іграшка
Фото: ДСНС

У Сумах засудили 60-річного художника, який під виглядом уроків живопису розбещував семирічних дівчат.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, про злочин стало відомо після того, як діти розповіли батькам, що відбувалося під час «занять».

«Одна дитина про непристойні дії, інша, що він змушував її дивитися порнографічні відео. Прокурор у суді повністю довів його вину. Суд визнав чоловіка винним і призначив 10 років ув’язнення. Десять років це мінімум, який сьогодні дозволяє закон», - зазначив Генпрокурор.

Кравченко додав, що з потерпілими працювали психологи, провели також комплексну судово-психіатричну експертизу.
