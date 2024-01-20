МВС оголосило в розшук колишнього лідера компартії України Петра Симоненка

Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук колишнього лідера вже забороненої Комуністичної партії України Петра Симоненка.
Згідно з даними МВС, він зник 19 серпня 2023 року.
Його розшукують за статтею 109 Кримінального кодексу (публічні заклики до протиправних дій).
На Львівщині затримали прихильника Компартії, який наводив російські ракети на стратегічні підприємства
Нагадаємо, у середині серпня 2023 року екслідеру забороненої компартії України Симоненку повідомили про підозру у публічних закликах до захоплення держвлади. Під час окупації Київщини Симоненко втік до Росії у супроводі спецназу РФ.
У грудні 2015 року Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України. Таким чином, суд задовольнив позов Міністерства юстиції в повному обсязі.