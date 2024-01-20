МВС оголосило в розшук колишнього лідера компартії України Петра Симоненка

Його розшукують за статтею щодо публічних закликів до захоплення держвлади.

Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук колишнього лідера вже забороненої Комуністичної партії України Петра Симоненка.

Згідно з даними МВС, він зник 19 серпня 2023 року.

Його розшукують за статтею 109 Кримінального кодексу (публічні заклики до протиправних дій).

Нагадаємо, у середині серпня 2023 року екслідеру забороненої компартії України Симоненку повідомили про підозру у публічних закликах до захоплення держвлади. Під час окупації Київщини Симоненко втік до Росії у супроводі спецназу РФ.

У грудні 2015 року Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України. Таким чином, суд задовольнив позов Міністерства юстиції в повному обсязі.