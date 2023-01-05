Поплічником ворога виявився інженер одного з держпідприємств, розташованих на сході України.

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського агента у Львівській області. Поплічником ворога виявився інженер одного з держпідприємств, розташованих на сході України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення Росії чоловіка завербувала ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності.

Спочатку, за завданням ворога, зрадник збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах України. Він також пропонував окупантам свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛС.

Фото: ssu.gov.ua

"Також, прикриваючись «відрядженням», агент їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення об’єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких ворог здійснював ракетні удари. На місці мав оглянути їхній технічний стан, рівень можливих пошкоджень і підготувати відповідний «звіт» для ФСБ. Наступна його «поїздка» була до Львівщини, де він намагався встановити місцезнаходження об’єктів критичної інфраструктури", - зазначили в СБУ.

Отриману інформацію чоловік мав переправити ворогу у вигляді електронних координат та фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

"Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по території регіону. Однак, контррозвідники СБУ своєчасно викрили російського агента, поетапно задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі агресору закритих відомостей", - наголосили у спецслужбі.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму. Також у нього знайшли фото з Петром Симоненком, який керував забороненою в Україні Комуністичною партією.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за: ч. 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше СБУ викрила на Чернігівщині білоруського шпигуна. Він же організував нелегальний канал вивезення чоловіків призовного віку за кордон.