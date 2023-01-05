Ігнат прокоментував виявлення американських деталей в іранських безпілотниках

Україна виявила це ще під час перших атак у вересні.

З 13 вересня Україна збила понад 540 іранських безпілотників Shahed 136/131, які росіяни маркують як "Герань 1" ы "Герань 2". Загалом їх ворог використав більш ніж 600, а замовлено було 1750.

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону. Він додав, що точно передбачити дати поставок Росії нових партії не можна, але приблизно дані розвідок дозволяють це зробити.

Він додав, що наявність в іранських безпілотниках деталей західного виробництва стала очевидною ще під час перших атак Росії. Україна швидко оприлюднює про це дані, але Захід ставиться до ситуації дуже обережно, оскільки потрібна потужна доказова база для юридичної площини.

"Було відомо, так, що і Сполучені Штати, мається на увазі, підприємства, є виробниками цих запасних частин тих дронів, що у вересні було захоплено вцілилими. Тобто вони були збиті чи самі приземлилися на гілляках дерев. Було досліджено одразу ще у вересні, і вже зараз є певні висновки, що, дійсно, Іран їх отримував", – зазначив він.

Ігнат наголосив, що необхідно вжити заходів, аби Росія не могла займатися контрабандою і купувати собі безпілотники та деталі для крилатих ракет.

"Щодо Ірану – зрозуміло, він буде всіма механізмами уникнути посилення санкцій. Можливо, Росія відкриє в себе фейковий завод цих іранських дронів, який буде начебто вироблятися на її території", – зазначив він.

Ігнат наголосив, що потрібно ретельно вивчити, чи західн виробники знали, для чого призначаються їхні деталі.

Нагадаємо, за даними CNN, у одному з безпілотних літальних апаратів іранського виробництва Shahed-136, збитого восени 2022 року в Україні, були виявлені деталі, виготовлені щонайменше 13 різними компаніями зі Сполучених Штатів Америки.

Ці дані, як зазначає телеканал, є ще одним доказом того, що попри санкції Іран все ще знаходить велику кількість комерційно доступних технологій. З-поміж 52 компонентів, які українці вилучили з безпілотника, 40 були виготовлені 13 різними американськими компаніями, решта – компаніями в Канаді, Швейцарії, Японії, Тайвані та Китаї.

Ще в листопаді Wall Street Journal писала, що більшість частин літаків виробляються компаніями в США, Європі та інших країнах-союзниках, що викликає занепокоєння серед західних чиновників і аналітиків та спонукає уряд США до розслідування.