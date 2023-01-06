Нам вдалося переконати союзників, що час табу щодо зброї минув, – Кулеба

Саме звідси – каскад хороших новин щодо зброї, а “далі їх буде ще більше”.

Українським дипломатам вдалося переконати союзників, що час табу щодо зброї минув.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Завдяки цій наполегливій роботі і героїзму ЗСУ та всіх Сил оборони України дипломатичній команді Президента вдалося переконати союзників: час табу щодо зброї минув. Ми вступаємо у вирішальну фазу”, – написав він у соцмережі Facebook.

Кулеба підкреслив, що саме звідси – каскад хороших новин щодо зброї, а “далі їх буде ще більше”.

“І після кожної такої новини дедалі сильнішим ставатиме скрегіт зубів у Кремлі та плач на росТБ. А ми продовжуватимемо командно працювати на щоденне зміцнення України та наших захисників і захисниць, щоб цей рік став переможним”, – додав міністр.

Нагадаємо, у Пентагоні підтвердили надання Україні бойових машин Bradley.

Як пише Reuters, про нову допомогу можуть оголосити вже у п’ятницю, 6 січня. За інформацією видання, американці можуть надати 50 машин.