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Унаслідок обстрілу Херсонщини знищено риби на майже 400 млн грн

Риба загинула на дільянці загальною площею 2,44 кв. км.

Унаслідок обстрілу Херсонщини знищено риби на майже 400 млн грн

2 січня внаслідок обстрілу окупантами прибережної частини Херсона та акваторії Дніпра зафіксовано масове знищення товстолоба.

Про це повідомили у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.

“Загибель риби відбулася на ділянці р. Дніпро, яка є зимувальною ямою із загальною площею 2,44 кв. км. При цьому на акваторії площею 10 кв. м у середньому спостерігалося до 5 загиблих особин товстолоба вагою від 7 до 10 кг”, – йдеться у повідомленні.

Працівники Херсонського рибоохоронного патруля порахували, що збитки унаслідок загибелі риби склали орієнтовно 390,4 млн грн.

“Окупанти продовжують повсюдно знищувати життя нашого вразливого тваринного світу”, – зазначає т.в.о. Голови Держрибагентства Ігор Клименок.

Нагадаємо, Державна служба із надзвичайних ситуацій закликає утриматися від риболовлі на деокупованих територіях через мінну загрозу.

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