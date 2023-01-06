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Пентагон підтвердив надання Україні бойових машин Bradley

 Машини мають як наступальну, так і оборонну здатність.

Пентагон підтвердив надання Україні бойових машин Bradley
Бойова машина Bradley
Фото: Сайт Пентагону, Army Spc. Randis Monroe

У Пентагоні підтвердили надання Україні бойових машин Bradley.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар Міністерства оборони США, бригадний генерал Патрік Райдер. 

Машини є частиною більшого пакету озброєння, який отримає Україна. Про допомогу оголосять пізніше. 

Bradley  – це бронемашини, які можуть перевозити піхоту в зоні бойових дій. Райдер зазначив, що вони мають як наступальну, так і оборонну здатність і “забезпечують рівень вогневої потужності та броні, який принесе переваги на полі бою”.

Українські солдати повинні навчитися користуватися транспортними засобами та обслуговувати їх.

За словами Райдера, це буде частиною навчання, яке захисники проходять у США та країнах-партнерах.

Нагадаємо, як пише Reuters, про нову допомогу можуть оголосити вже у п’ятницю, 6 січня. За інформацією видання, американці можуть надати 50 машин.

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