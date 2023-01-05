Зеленский подякував Німеччині за рішення надати Україні ППО Patriot

Раніше Німеччина передавала Україні інші засоби ППО.

Україна високо цінує внесок Німеччини у зміцнення української системи ППО.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Дякую Олафу Шольцу за рішення надати Україні батарею зенітних ракет Patriot”, - написав Зеленський.

Президент додав, що з урахуванням раніше переданої Україні системи ППО IRIS-T, а також зенітних танків Gepard, Німеччина робить вирішальний внесок у перехоплення російських ракет.

Дякую @Bundeskanzler за рішення надати Україні батарею зенітних ракет Patriot. З урахуванням раніше поставленої протиповітряної системи IRIS-T і зенітних танків Gepard Німеччина робить вирішальний внесок у перехоплення всіх російських ракет! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 5, 2023

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив передачу Україні батареї ППО Patriot. Таким чином Німеччина приєднується до Сполучених Штатів Америки, які раніше повідомили про надання України ППО Patriot.