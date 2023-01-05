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Зеленский подякував Німеччині за рішення надати Україні ППО Patriot

Раніше Німеччина передавала Україні інші засоби ППО.

Зеленский подякував Німеччині за рішення надати Україні ППО Patriot
Фото: Зеленський у Telegram

Україна високо цінує внесок Німеччини у зміцнення української системи ППО.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський

“Дякую Олафу Шольцу за рішення надати Україні батарею зенітних ракет Patriot”, - написав Зеленський. 

Президент додав, що з урахуванням раніше переданої Україні системи ППО IRIS-T, а також зенітних танків Gepard, Німеччина робить вирішальний внесок у перехоплення російських ракет.

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив передачу Україні батареї ППО Patriot. Таким чином Німеччина приєднується до Сполучених Штатів Америки, які раніше повідомили про надання України ППО Patriot

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