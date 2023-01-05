Росіяни планують підірвати на Різдво декілька храмів на окупованих територіях, зокрема, в Донецьку, - InformNapalm

Є висока ймовірність, що на Різдво Христове росіяни підірвуть декілька православних храмів Донецька та інших населених пунктів на окупованих територіях.

Про це повідомили в міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm.

"За даними двох HUMINT-джерел InformNapalm, наближених до бойовиків "ДНР", є висока вірогідність, що декілька православних храмів Донецька та інших населених пунктів на окупованих рашистами територіях можуть бути заміновані та підірвані в час святкової ранкової служби 7 січня, щоб зняти пропагандистькі сюжети для внутрішньої російської аудиторії й таким чином ініціювати інформаційний привід для нової хвилі мобілізації", - йдеться в повідомленні.

На місцях терактів окупанти планують зняти уламки Himars, які зібрали з інших місць вибухів. Інформації, що саме росіяни хочуть підірвати, немає.

У спільноті додали, що вважають заяву президента РФ Володимира Путіна про так зване "різдвяне перемир'я" "непрямим свідченням інформаційної підготовки до вказаного терористичного акту в дусі вже звичних для РФ операцій "під чужим прапором".

Жителів тимчасово окупованих територій закликали утриматись від відвідування храмів, щоб не стати жертвами російської провокації.

Нагадаємо, вранці 5 січня на сайті Російської православної церкви опублікували звернення патріарха Кирила, який закликав "всі сторони... до різдвяного перемир'я". Тоді Путін наказав запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення.

У свою чергу Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов порадив окупантам забирати свої "валізи" і "мотлох" та відправлятися на Росію.