Укрзалізниця призначила в Києві додаткові рейси ретро-поїзда

Мандрівка ретро-потягом триватиме трохи більше години.

Укрзалізниця призначила на 14 та 15 січня додаткові рейси ретро-поїзда на паровозній тязі. Поїзд відправлятиметься з Центрального залізничного вокзалу в Києві.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“У складі поїзда буде аж два старовинні паровози 1954 року і сім пасажирських вагонів з місцями для сидіння”, - повідомили в Укрзалізниці.

Відправлення поїзда - о 12:34 з першої платформи Центрального залізничного вокзалу. Поїзд курсуватиме під №894/893 Київ-Пасажирський - Київ-Казковий. Мандрівка триватиме трохи більше години.

На вокзалі пасажирів зустрінуть казкові помічники святого Миколая, а у вагонах на дітей очікуватимуть подарунки від Укрзалізниці та ЮНІСЕФ.

Вартість дорослого квитка стартує від 136,96 гривень, дитячого — від 104 гривень.

Нагадаємо, запущений у листопаді 2022 року потяг № 351/352 Київ - Кишинів увійшов до списку найцікавіших залізничних маршрутів Європи, якими варто скористатися у 2023 році.