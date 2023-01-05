Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Як змінилися відносини України та Польщі за час великої війни
Як змінилися відносини України та Польщі за час великої війни
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрзалізниця призначила в Києві додаткові рейси ретро-поїзда

Мандрівка ретро-потягом триватиме трохи більше години. 

Укрзалізниця призначила в Києві додаткові рейси ретро-поїзда
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця призначила на 14 та 15 січня додаткові рейси ретро-поїзда на паровозній тязі. Поїзд відправлятиметься з Центрального залізничного вокзалу в Києві.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“У складі поїзда буде аж два старовинні паровози 1954 року і сім пасажирських вагонів з місцями для сидіння”, - повідомили в Укрзалізниці.

Відправлення поїзда - о 12:34 з першої платформи Центрального залізничного вокзалу. Поїзд курсуватиме під №894/893 Київ-Пасажирський - Київ-Казковий. Мандрівка триватиме трохи більше години. 

На вокзалі пасажирів зустрінуть казкові помічники святого Миколая, а у вагонах на дітей очікуватимуть подарунки від Укрзалізниці та ЮНІСЕФ.

Вартість дорослого квитка стартує від 136,96 гривень, дитячого — від 104 гривень. 

Нагадаємо, запущений у листопаді 2022 року потяг № 351/352 Київ - Кишинів увійшов до списку найцікавіших залізничних маршрутів Європи, якими варто скористатися у 2023 році. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також