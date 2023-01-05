Укрзалізниця призначила на сьогодні евакуаційний потяг із Покровська до Львова

Укрзалізниця призначила на сьогодні, 5 січяня, додатковий евакуаційний потяг - із Покровська до Львова.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватись.

Нагадаємо, росіяни постійно обстрілюють Донеччину, вбивають мирних громадян та знищують цивільну інфраструктуру. У регіоні немає газопостачання, а у багатьох населених пунктах і водопостачання. Ворог робить спроби прорвати українську оборону в кількох напрямках, але не має успіху і повертається на свої попередні позиції.

На Донеччині до осінньо-зимового періоду має залишитися не більше 235 тис. населення, задіяних у процесі оборони та підтримки роботи критичної інфраструктури. Усі інші мають евакуюватися.

До 24 лютого на Донеччині постійно проживали 1 млн 670 тис. осіб.