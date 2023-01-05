На заході та півдні до країни 10° тепла.

У четвер, 5 січня в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вдень синоптики обіцяють дощі, на північному сході країни з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 3-8° тепла, на заході та півдні до країни 10° тепла; у східних областях – 0-5° тепла.

На високогір'ї Карпат значний мокрий сніг, ожеледь, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовина; температура протягом доби близько 0°.

У Київській області стовпичики термометрів піднімуться до 3-8° тепла; а у Києві – 5-7°.

Нагадаємо, у низці країн Європи температура січня досягла історичного максимуму. Національні рекорди “впали” у восьми країнах, а регіональні – ще в трьох.