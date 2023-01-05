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РФ може використати всі обіцяні 1750 іранські дрони до травня, – ISW

Це станеться, якщо окупанти використовуватимуть безпілотники такими ж темпами, як з вересня по грудень 2022 року.

РФ може використати всі обіцяні 1750 іранські дрони до травня, – ISW
Фото: itc.ua

Російські війська використають усі обіцяні 1750 безпілотників іранського виробництва в Україні до травня 2023 року, якщо вони використовуватимуть їх такими ж темпами, як у період з вересня по грудень 2022 року.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Тому Росія, ймовірно, намагатиметься забезпечити подальші угоди з Іраном про постачання іранських систем високоточної зброї, щоб посилити свою кампанію проти української критичної інфраструктури.

“28 грудня іранський державний ЗМІ з посиланням на джерело заявив, що Іран незабаром отримає від Росії 24 винищувачі Су-35, ймовірно, в обмін на безпілотники і балістичні ракети іранського виробництва”, – йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що російські та іранські офіційні особи, можливо, ведуть переговори про торговий маршрут частково для підтримки послідовніших постачань зброї між двома країнами.

Нагадаємо, за даними української розвідки, зараз готується постачання чергової партії іранських безпілотників до Росії.

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