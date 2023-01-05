РФ може використати всі обіцяні 1750 іранські дрони до травня, – ISW

Це станеться, якщо окупанти використовуватимуть безпілотники такими ж темпами, як з вересня по грудень 2022 року.

Російські війська використають усі обіцяні 1750 безпілотників іранського виробництва в Україні до травня 2023 року, якщо вони використовуватимуть їх такими ж темпами, як у період з вересня по грудень 2022 року.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Тому Росія, ймовірно, намагатиметься забезпечити подальші угоди з Іраном про постачання іранських систем високоточної зброї, щоб посилити свою кампанію проти української критичної інфраструктури.

“28 грудня іранський державний ЗМІ з посиланням на джерело заявив, що Іран незабаром отримає від Росії 24 винищувачі Су-35, ймовірно, в обмін на безпілотники і балістичні ракети іранського виробництва”, – йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що російські та іранські офіційні особи, можливо, ведуть переговори про торговий маршрут частково для підтримки послідовніших постачань зброї між двома країнами.