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В іранських дронах знайшли компоненти 13 американських компаній, - CNN

Попри санкції Іран все ще знаходить велику кількість комерційно доступних технологій.

В іранських дронах знайшли компоненти 13 американських компаній, - CNN
Рештки іранського БПЛА Shahed-136
Фото: mil.in.ua

В одному з безпілотних літальних апаратів іранського виробництва Shahed-136, збитого восени 2022 року в Україні, були виявлені деталі, виготовлені щонайменше 13 різними компаніями зі Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Ці дані, як зазначає телеканал, є ще одним доказом того, що попри санкції Іран все ще знаходить велику кількість комерційно доступних технологій. З-поміж 52 компонентів, які українці вилучили з безпілотника, 40 були виготовлені 13 різними американськими компаніями, решта – компаніями в Канаді, Швейцарії, Японії, Тайвані та Китаї.

За оцінкою української розвідки, серед виявлених у безпілотнику компонентів американського виробництва – майже два десятки деталей виробництва Texas Instruments, зокрема мікроконтролери, стабілізатори напруги та цифрові контролери сигналів; GPS-модуль виробництва Hemisphere GNSS; мікропроцесор виробництва NXP USA Inc. та компоненти друкованих плат виробництва Analog Devices та Onsemi.

Також були виявлені компоненти, виготовлені компанією International Rectifier, яка зараз належить німецькій компанії Infineon, і швейцарською компанією U-Blox.

Усі компанії підкреслили, що засуджують будь-яке несанкціоноване використання їхньої продукції, зазначивши при цьому, що боротьба з перенаправленням і нецільовим використанням їхніх напівпровідників та іншої мікроелектроніки є загальногалузевою проблемою, над вирішенням якої вони працюють.

Іранські компанії, що потрапили під санкції, схоже, успішно працюють в обхід зусиль, спрямованих на припинення постачання їм критично важливих компонентів і електроніки. Наприклад, компанія, яка побудувала збитий безпілотник - Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, – перебуває під санкціями США з 2008 року.

Інформацію про американські компоненти в іранських дронах Україна передала США ще наприкінці 2022 року. 

США роками запроваджували жорсткі обмеження й санкції у сфері експортного контролю, щоб запобігти отриманню Іраном високотехнологічних матеріалів. Зараз американські посадовці розглядають можливість посилення контролю за дотриманням цих санкцій, заохочуючи компанії краще контролювати власні ланцюги поставок і виявляти сторонніх дистриб'юторів, які незаконно перепродають продукцію.

Немає жодних доказів того, що будь-яка з компаній, чиї деталі виявили в Shahed-136, порушує американське санкційне законодавство і свідомо експортує свої технології в Іран. Навіть якщо багато компаній обіцяють посилити моніторинг, виробникам часто важко контролювати, куди потрапляють деталі на світовому ринку.

Нагадаємо, що нещодавно адміністрація Байдена доручила розслідувати, як американські запчастини потрапили в іранські безпілотники.

Також представники американської розвідки, Збройних сил і органів нацбезпеки розробили спеціальну програму. Вона має на меті позбавити Іран можливості виробляти безпілотники, а також ускладнити росіянам запуск дронів-камікадзе. 

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