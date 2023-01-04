Британці очолять групу високої готовності НАТО у 2024 році, попри інформацію про затримку

Великобританія взяла на себе зобов’язання очолити Об’єднану оперативну групу НАТО надзвичайно високої готовності (Very High Readiness Joint Task Force або VJTF) у 2024 році.

Про це пише Reuters.

Таким чином британці відхилили повідомлення ЗМІ те, що британські затримки спонукали міністерство оборони Німеччини розглянути питання про продовження свого керівництва групою після 2023 року.

“Сполучене Королівство готове виконати наше зобов’язання очолити Об’єднану оперативну групу дуже високої готовності НАТО у 2024 році – будь-які інші припущення абсолютно не відповідають дійсності”, – заявив речник Міністерства оборони Великобританії.

Він додав, що наразі НАТО переглядає свої військові плани і модель збройних сил, що може вплинути на запити до членів Альянсу.

Посилаючись на джерела у німецькій армії, видання Table.Media повідомило раніше, що Великобританія візьме на себе лідерство у 2024 році на кілька місяців пізніше, ніж планувалося.

“Наразі я нічого офіційно не можу вам сказати з цього приводу”, – заявив Reuters представник міністерства оборони Німеччини.

Цього тижня Франція передала командування VJTF німецькому бундесверу на 12 місяців. Німеччина надає до групи майже 2700 солдатів як держава-лідер.

VJTF було створено після анексії українського Криму Росією у 2014 році і вперше розгорнуто для колективної оборони після вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.

Керівна посада чергується між членами, щоб розділити тягар, який вона покладає на збройні сили, а бригади “прив’язані” до VJTF протягом трьох років, щоб допомогти на етапах підготовки, готовності та відступу. Таким чином вони недоступні для інших місій чи міжнародних зобов'язань.

Нагадаємо, 18-19 січня 2023 року в Брюсселі пройде засідання Військового комітету НАТО, на якому, зокрема, обговорять підтримку України.