Ердоган завтра проведе телефонні розмови із Зеленським та Путіним

На 4 січня запланована телефонна розмова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з главами України та РФ.

Як повідомляє Hurriyet, цю інформацію озвучив прессекретар Ердогана Ібрагім Калин.

Подробиць щодо тем переговорів Ердогана з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним Калин не озвучив.

Нагадаємо, в грудні 2022 Володимир Зеленський обговорив з Реджепом Таїпом Ердоганом подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ердоган планує дізнатися в українського президента його позицію щодо переговорів з Росією.