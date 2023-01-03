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Ердоган завтра проведе телефонні розмови із Зеленським та Путіним

Подробиць перемови турецька сторона не озвучує.

Ердоган завтра проведе телефонні розмови із Зеленським та Путіним
Фото: пресслужба ОПУ

На 4 січня запланована телефонна розмова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з главами України та РФ.

Як повідомляє Hurriyet, цю інформацію озвучив прессекретар Ердогана Ібрагім Калин.

Подробиць щодо тем переговорів Ердогана з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним Калин не озвучив.

Нагадаємо, в грудні 2022 Володимир Зеленський обговорив з Реджепом Таїпом Ердоганом подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ердоган планує дізнатися в українського президента його позицію щодо переговорів з Росією.

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