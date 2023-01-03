Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»

У своєму новорічному зверненні Емманюель Макрон уперше прямо заговорив про французьку підтримку, яка триватиме до «перемоги України». Раніше президент Франції надавав перевагу менш однозначним висловлюванням, як-то підтримка «до досягнення миру» або «стільки, скільки знадобиться», не кажучи вже про його регулярні реверанси в бік Москви, якій Макрон не так давно прагнув надати «гарантії безпеки». 2023 рік Франція розпочинає з нового аркуша: усвідомлення в Єлисейському палаці реальної можливості військової перемоги України має вплинути на масштаби військової допомоги.

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Можливо, за 2022 рік Франція так і не відзначилася рекордною кількістю постачань військової допомоги Україні, однак за 10 місяців спромоглася суттєво збільшити їхню якість. 18 САУ "Caesar", 15 саморушних гаубиць TRF1, кілька десятків протитанкових систем "Milan" і дві ЗРК "Crotale" уже застосовують ЗСУ. Перша обіцянка на 2023 рік – ПЗРК "Mistral". Про це французький міністр оборони Себастьян Лекорню заявив під час візиту до Києва в останній тиждень минулого року. Список може здатися скромним, однак варто згадати, що ще навесні ці постачання були недосяжною мрією і йшлося лише про бронетранспортери, протитанкові міни, окуляри нічного бачення, жилети та шоломи.

Франція віддала Україні 25% власних САУ

З початку повномасштабного вторгнення Кільський інститут світової економіки відслідковує надану Україні військову допомогу. За його даними, Франція обіймає десяту сходинку, далеко позаду США, Британії, Польщі та навіть Німеччини. Це в інституті пояснюють не лише млявістю французького уряду та небажанням спровокувати Росію, на що неодноразово натякав сам Макрон, але й станом французьких військових резервів. Річ у тому, що, починаючи з 2007 року, Франція активно заощаджувала на амортизації військового оснащення і практично припинила поповнювати його.

Фото: Угруповання Об'єднаних сил Французькі САУ CAESAR на передовій.

Тож коли Париж надав Києву 18 САУ "Caesar", то фактично відірвав їх від серця, адже це 25% від того, що мала французька армія. Давня прихильниця Путіна крайньоправа Марін Ле Пен розкритикувала Макрона за те, що той буцімто допомагає Україні "за рахунок ослаблення власної армії”. Французький уряд тим часом уже інвестував 85 мільйонів євро в те, щоб поповнити запаси “цезарів”. Щоправда, на це знадобиться час: виготовлення гаубиць навіть за прискореною процедурою триває 18 місяців.

Інший приклад спорожнілих резервів Франції – снаряди. Французький Сенат оприлюднив звіт, згідно з яким країна може виробляти від шести до дев’яти тисяч снарядів на рік. Збройні сили України тим часом використовують 6 тисяч снарядів за добу, що підтвердив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю LB.ua. З такої перспективи зрозуміліший недовгий список французької допомоги Україні.

Та ситуація має незабаром змінитися. У 2023 році військовий бюджет Франції зросте на 3 мільярди євро та сягне 44 мільярдів, а до 2025 року має перетнути позначку у 50 мільярдів. Ще в середині літа Себастьян Лекорню звернувся до французьких підприємців оборонної галузі із закликом «прискорити» свою діяльність до ритму «воєнної економіки».

Фото: EPA/UPG

Від «не принижувати Росію» до «ми з вами до перемоги»

У Франції Макрон відомий своєю прихильністю до політики «водночас» (фр: en même temps), тобто коли вгодити потрібно всім і відразу. Це стосується і внутрішніх, і міжнародних справ. 2022 рік став яскравою демонстрацією цього. Якщо кількість разів, коли французький президент вжив слова «діалог» і «Росія» в одному реченні підрахувати неможливо, настільки це словосполучення стало в перше півріччя війни його улюбленим гаслом, то от дзвінки до Путіна французькі журналісти запам’ятали всі: лише з 24 лютого по кінець березня їх було вісім. Після світлин з Бучі, які шокували світ, французький президент не дзвонив до Кремля місяць, однак знову зробив це на початку травня, на прохання Зеленського, як потім пояснив сам Макрон.

На початку червня французький лідер перейшов від «діалогу» до ««не потрібно принижувати Росію” – фрази в інтерв’ю французькій пресі, яка викликала шквал критики і в самій Франції, і в інших європейських столицях, не кажучи вже про Київ. Перший візит французького президента до України відбувся аж на четвертий місяць війни в компанії німецького канцлера Олафа Шольца та тодішнього італійського прем’єра Маріо Драґі. На спільній пресконференції Макрон нарешті пояснив і дзвінки Путіну (які робив зі згоди Зеленського), і фразу про «не принижувати»: на думку Макрона, Франція припустилася історичної помилки, коли «принизила Німеччину» після Першої світової війни, що пізніше призвело до Другої світової, саме тому, на думку французького президента, важливо не забувати про довгострокову перспективу. Однак він визнав, що говорити це в контексті Росії і нинішньої ситуації «не на часі».

Фото: EPA/UPG Зліва направо: президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Ірпеня, 16 червня 2022 р.

Варто віддати Макрону належне: французька військова допомога суттєво прискорилася саме після візиту до Києва. І зупинятися на цьому французький президент не планує. Хоча на початку грудня від нього знову пролунала суперечлива заява про необхідність «надати гарантії» Росії в майбутній «світовій системі безпеки» (аж ніяк не може французький лідер відійти від політики «водночас»!), однак його дії ліпше за слова свідчать усе ж про непорушну підтримку України.

У своєму новорічному зверненні до французів Макрон несподівано звернувся і до українців. Пізніше ці слова українською мовою з’явилися на офіційній сторінці президента у фейсбуку. Ними й хочеться розпочати новий рік франко-українських відносин: «Ми будемо поруч з вами, ми будемо допомагати вам до перемоги, ми будемо разом, щоб побудувати справедливий і міцний мир. Розраховуйте на Францію та Європу».