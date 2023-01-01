"Ми допоможемо вам перемогти та побудувати міцний мир", – Макрон звернувся до українців у новорічному привітанні

Він запенив, що можна розраховувати на Францію та Європу.

Президент Франції Еммануель Макрон у новорічному привітанні звернувся до українців зі словами підтримки. Він висловив захват "українськими друзями", пише Радіо Свобода.

"Я хочу сказати нашим українським друзям: ми поважаємо вас та захоплюємося вами. Ваша боротьба за захист своєї країни є героїчною та надихає нас. Наступного року ми незмінно будемо поруч із вами. Ми допоможемо вам перемогти та побудувати справедливий та міцний мир", – сказав він.

Макрон запевнив, що можна розраховувати на Францію та Європу.

Ще одним лідером, який згадував про українців у новорічну ніч, став президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив, що в 2023 році наслідки російської війни проти України не зникнуть, боротьба триватиме.