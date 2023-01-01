Росіяни випустили ракету по військовому містечку на Чернігівщині
Росіяни випустили ракету по військовому містечку на Чернігівщині
Угорщина взяла Україну в заручники, - Кулеба
Угорщина взяла Україну в заручники, - Кулеба
Росія захопила майже 400 європейських літаків, тепер намагається їх купити з великою знижкою
Росія захопила майже 400 європейських літаків, тепер намагається їх купити з великою знижкою
Хмельниччину атакували російські дрони, є поранені, - ОП (оновлення)
Хмельниччину атакували російські дрони, є поранені, - ОП (оновлення)
Вибухи сталися у трьох районах Києва, є загиблий, - Кличко (оновлено)
Вибухи сталися у трьох районах Києва, є загиблий, - Кличко (оновлено)
140 українських військових повернулись з російського полону
140 українських військових повернулись з російського полону
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
У Києві та області працюють сили протиповітряної оборони (оновлено)
У Києві та області працюють сили протиповітряної оборони (оновлено)
ГоловнаСвіт

"Ми допоможемо вам перемогти та побудувати міцний мир", – Макрон звернувся до українців у новорічному привітанні

Він запенив, що можна розраховувати на Францію та Європу. 

"Ми допоможемо вам перемогти та побудувати міцний мир", – Макрон звернувся до українців у новорічному привітанні
Фото: Lb.ua

Президент Франції Еммануель Макрон у новорічному привітанні звернувся до українців зі словами підтримки. Він висловив захват "українськими друзями", пише Радіо Свобода.

"Я хочу сказати нашим українським друзям: ми поважаємо вас та захоплюємося вами. Ваша боротьба за захист своєї країни є героїчною та надихає нас. Наступного року ми незмінно будемо поруч із вами. Ми допоможемо вам перемогти та побудувати справедливий та міцний мир", – сказав він.

Макрон запевнив, що можна розраховувати на Францію та Європу. 

Ще одним лідером, який згадував про українців у новорічну ніч, став президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив, що в 2023 році наслідки російської війни проти України не зникнуть, боротьба триватиме. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також