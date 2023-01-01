Північна Корея випустила ракету у новорічну ніч, – Reuters

У суботу країна випустила три ракети.

Північна Корея запустила балістичну ракету над морем на схід від Корейського півострова вранці в неділю.

Про це пише Reuters з посиланням на агентство Yonhap і південнокорейських військових.

“Це сталося менше ніж через 24 години після того, як Північна Корея запустила три балістичні ракети в суботу”, – йдеться у повідомленні.

Балістичну ракету малої дальності випустили близько 2:50 ночі за місцевим часом з Пхеньяна.

“Цей запуск відбувся після безпрецедентної кількості ракетних випробувань, проведених Північною Кореєю цього року, оскільки Пхеньян продовжує розробку зброї на тлі припущень, що він може випробувати ядерну зброю всьоме”, – додає видання.

Нагадаємо, днями безпілотники КНДР перетнули кордон Південної Кореї.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на засіданні правлячої Трудової партії оприлюднив нові цілі для армії країни на 2023 рік. Серед них є інтенсивні випробування зброї і нарощування військової міці країни.