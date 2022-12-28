Лідер Північної Кореї оприлюднив військові цілі країни на 2023 рік

Йдеться про ще один рік інтенсивних випробувань зброї та напруги.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на засіданні правлячої Трудової партії оприлюднив нові цілі для армії країни на 2023 рік.

Про це пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ.

Йдеться загалом про ще один рік інтенсивних випробувань зброї та напруги. Чен Ин говорив, зокрема, про напрямок “антиворожої боротьби” та цілі щодо зміцнення обороноздатності.

“Він уточнив принципи зовнішньої політики та напрямок боротьби з ворогом, яких наша партія та уряд повинні неухильно дотримуватися, щоб захистити суверенні права та захистити національні інтереси”, – йдеться в повідомленні офіційного інформаційного агентства KCNA.

Детальнішої інформації про цілі немає, але зауваження Кіма можуть вказувати на те, що “ізольована країна продовжуватиме прискорювати нарощування військової сили”, зазначає Reuters.

Фото: ЕРА/UPG Кім Чен Ин після наземного випробування "твердопаливного двигуна з великою тягою"

Цього року Північна Корея випустила безпрецедентну кількість ракет. Багато запусків було призначено для розробки “високопріоритетних” стратегічних озброєнь відповідно до п'ятирічного плану, викладеного на початку 2021 року.До цього списку увійшли: тактична ядерна зброя, нова міжконтинентальна балістична ракета, гіперзвукові ковзаючі боєголовки, атомні підводні човни та розвідувальний супутник.

“Напруга залишалася високою протягом цього року на тлі постійних випробувань зброї КНДР, і вона спалахнула знову цього тижня після того, як п’ять північнокорейських безпілотників перетнули Південну Корею, що спонукало Сеул підняти винищувачі та ударні вертольоти та спробувати їх збити”, – додає Reuters.