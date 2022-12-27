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Тайвань збільшив термін військової служби на тлі загрози вторгнення Китаю

Обов'язкова військова служба на острові буде збільшена з чотирьох місяців до одного року.

Тайвань збільшив термін військової служби на тлі загрози вторгнення Китаю
Сили спеціальних дій тайванської армії практикують стрільбу по цілі під час навчання в містечку Хукоу, на захід від Тайбея, Тайв
Фото: EPA/UPG

Голова тайванської адміністрації Цай Інвень заявила, що обов'язкова військова служба на острові буде збільшена з чотирьох місяців до одного року з 1 січня 2024 року, щоб посилити боєготовність регіону проти потенційних атак Китаю.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеві ЗМІ.

Цай Інвень також пообіцяла збільшити місячну зарплату призовників із поточної початкової зарплати в 6 510 тайванських доларів (212 доларів США) до 26 307 тайванських доларів (856 доларів США) для покриття їхніх основних щоденних витрат.

Очікується, що рішення торкнеться призовників, які народилися 1 січня 2005 року і пізніше. Зазначається, що рішення про збільшення терміну військової служби на Тайвані було ухвалено після того, як Цай Інвень провела зустрічі в Офісі глави адміністрації з високопоставленими посадовцями для обговорення економічної та національної безпеки Тайваню після місяців дискусій на тлі російського вторгнення в Україну.

При цьому експерти попереджають, що реалізація програми може бути складною, враховуючи брак офіцерів на Тайвані для навчання призовників, а також брак ресурсів і засобів, необхідних для розширення режимів навчання.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив про поглиблення дружби, кооперації та добросусідських відносин із Росією та перетворення китайсько-російського "всеосяжного співробітництва" на більш "стійке і зріле".

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