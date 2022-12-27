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Цього року чверть експорту зброї з Німеччини припала на Україну

Берлін продав озброєння на 8,35 млрд, з них українцям – на понад 2 млрд євро. 

Цього року чверть експорту зброї з Німеччини припала на Україну
IRIS-T
Фото: Олексій Резніков

За 2022 рік Німеччина експортувала зброї на 8,35 млрд євро. Понад чверть експорту з 1 січня по 22 грудня склали постачання Україні, йдеться у матеріалі Der Spiegel

Іншими великим покупцями німецької зброї стали Нідерланди, Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Угорщина. 

Цьогорічний експорт у 8,35 млрд – один із найбільших. Лише минулого року цей показник був вищим і складав 9,35 млрд євро. 

Під час коаліційних переговорів за наполяганням СДПН та Зелених уряд фактично мав намір скоротити експорт зброї та запровадити для цього закон про контроль. Потім почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Федеральний канцлер Олаф Шольц у своїй промові "Zeitenwende" 27 лютого скасував самовільну заборону на поставки зброї в зони бойових дій, що є порушенням принципів, які існували десятиліттями.

Відтоді було схвалено поставки озброєнь для України на суму 2,24 мільярда євро, включаючи багато важкої зброї, як-от 30 зенітних танків Gepard, 14 самохідних гаубиць 2000 (важка артилерія), п’ять реактивних систем залпового вогню та протиракетну систему Iris-T. 

Не всі в Німеччині схвалюють такі постачання. 

"Кабінет СДПН, СвДП і Зелених відповідає за другий за величиною експорт зброї та військового обладнання всіх часів. Замість того, щоб обмежити експорт зброї, як обіцяв, безсовісно постачає зброю на війну кризові зони та вигоди від конфліктів і смертей", – вважає лівий депутат Бундестагу Севім Дагделен. 

Нагадаємо, в грудні Німеччина передала Україні ще одну, вже тринадцяту броньовану ремонтно-евакуаційну машину (БРЕМ) Bergepanzer 2. Також Німеччина надала Україні додаткові ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

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