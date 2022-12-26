Ердоган заявив про відкриття нових запасів природного газу в Чорному морі і підготовку до буріння свердловин

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина збільшила свою оцінку запасів природного газу, повідомляє Bloomberg.
Мова йде про 710 млрд кубометрів газу.
Значний приріст пояснюють переоцінкою запасів родовища Сакарія - 652 млрд кубометрів проти раніше відомих 540 млрд.
Також Туреччина знайшла неподалік нове родовище обсягом 58 млрд кубометрів.
Ердоган анонсував буріння нових свердловин у найближчий час.
Для Ердогана перегляд запасів газу і їхнє зростання важливе з точки зору прийдешніх виборів, які відбудуться через пів року. Також у країні зросли ціни на енергоносії, а споживча інфляція сягнула 84%.
Із Сакарії планують подавати газ у турецьку енергосистему в першому кварталі 2023 року.
Нагадаємо, раніше Туреччина відкрила нове нафтове родовище у районі гори Габар на північному сході країни. Чистий обсяг виявлених запасів нафти становить 150 млн. барелів.