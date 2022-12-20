В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
На Вінничині пролунали вибухи
На Вінничині пролунали вибухи
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
ГоловнаСуспільствоПодії

Турецькі літаки, які "застрягли" в Борисполі через війну, покинули територію України

Ці транспортні літаки прибули в Бориспіль ще 24 лютого.

Два військово-транспортні літаки Airbus A400 військово-повітряних сил Туреччини залишили територію України, повідомляє портал Wing.

За даними сервісу відслідковування повітряних суден Flightradar24 Airbus A400 увімкнули автовідповідачі після перетину кордону України.

Ці транспортні літаки прибули в Бориспіль ще 24 лютого. Вони доставляли гуманітарні вантажі і мали забрати з України громадян Туреччини. Однак через повномасштабне російське вторгнення і закриття повітряного простору нашої держави вони залишилися в Борисполі.

Влітку президент Туреччини Реджеп Ердоган обговорив з Володимиром Зеленським питання безпечного повернення літаків А400М.

Нагадаємо, у червні делегація Туреччини в Москві провела переговори про відновлення експорту українського зерна через заблоковані Росією порти. Також перемовини стосувалися безпечної евакуації з аеропорту Бориспіль турецьких літаків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також