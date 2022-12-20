Ці транспортні літаки прибули в Бориспіль ще 24 лютого.

Два військово-транспортні літаки Airbus A400 військово-повітряних сил Туреччини залишили територію України, повідомляє портал Wing.

За даними сервісу відслідковування повітряних суден Flightradar24 Airbus A400 увімкнули автовідповідачі після перетину кордону України.

Ці транспортні літаки прибули в Бориспіль ще 24 лютого. Вони доставляли гуманітарні вантажі і мали забрати з України громадян Туреччини. Однак через повномасштабне російське вторгнення і закриття повітряного простору нашої держави вони залишилися в Борисполі.

Влітку президент Туреччини Реджеп Ердоган обговорив з Володимиром Зеленським питання безпечного повернення літаків А400М.

Нагадаємо, у червні делегація Туреччини в Москві провела переговори про відновлення експорту українського зерна через заблоковані Росією порти. Також перемовини стосувалися безпечної евакуації з аеропорту Бориспіль турецьких літаків.