Росія використовує для атак по Україні 40 аеродромів, шість із них у Білорусі, - Ігнат

Для завдання авіаударів по Україні Росія використовує близько 40 аеродромів, з них п'ять або шість - на території Білорусі.

Про це повідомив на брифінгу речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

"Там щонайменше п'ять-шість основних таких аеродромів, які використовує Росія для того, щоб нести певну загрозу з цього напрямку. Загалом РФ використовує близько 40 летовищ для атак по Україні. Тобто, для того, щоб там розміщувалася їхня тактична авіація, їхнє авіаційне угруповання. Не лише тактична авіація, а й гелікоптери, і транспортники, і винищувачі, і бомбардувальники, і штурмовики", - сказав Ігнат.

За його словами, росіяни з білоруських аеродромів не зникають. Їхні літаки знаходяться в повітряному просторі Білорусі.

Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення там літає літак, або декілька радіолокаційного виявлення А-50, які відстежують всі повітряні цілі на території України. Працює у поєднанні із літаками-ретрансляторами ІЛ-22. Є ще також МіГ-31.

"Тактична авіація росіян теж постійно перебуває на аеродромах Білорусі", - додав речник Командування Повітряних сил.

Нагадаємо, в серпні біля аеродрому "Зябровка", що знаходиться неподалік білоруського міста Гомель, пролунали вибухи і сталася пожежа. Це аеродром повністю контролюється росіянами, там облаштовано військову базу. На території аеродрому перебуває ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер - М" та дивізіон С-400.