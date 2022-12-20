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На Київщині 479 шкіл працюють очно або за змішаною формою

Дистанційно навчають 78 закладів середньої освіти.

На Київщині 479 шкіл працюють очно або за змішаною формою
Фото: з домашнього архіву

Наразі 479 закладів загальної середньої освіти Київської області продовжують навчання дітей за змішаною та очною формою.

Про це повідомляє у Telegram Київська обласна військова адміністрація.

Згідно з повідомленням, дистанційно освітні послуги надають 78 закладів, на зимових канікулах перебуває 81 школа. Найбільше закладів освіти, що вже пішли на канікули, у Фастівському та Броварському районі.

Цьогоріч зимові канікули заплановано провести таким чином:

  • з 19.12.2022 – канікули в 77 закладах;
  • з 26.12.2022 – канікули в 368 закладах;
  • з 31.12.2022 – канікули в 191 закладі освіти.

Крім того, на базі закладів освіти також розгорнуто роботу Пунктів Незламності.

 

Нагадаємо, зимові канікули на Київщині триватимуть близько місяця.

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