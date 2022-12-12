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Зимові канікули на Київщині триватимуть близько місяця

Зимовий відпочинок школярів подовжено за рахунок осінніх канікул.

Зимові канікули на Київщині триватимуть близько місяця
Фото: з відкритих джерел

Цього навчального року зимові канікули у Київській області будуть довшими, ніж зазвичай.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.

Зазначається, що 99% закладів загальної середньої освіти за рішенням педагогічних рад осінні канікули не проводили. Тож їх було перенесено на зимовий період.

Цьогоріч зимові канікули заплановано провести таким чином:

  • з 19.12.2022 – канікули в 77 закладах;
  • з 26.12.2022 – канікули в 368 закладах,
  • з 31.12.2022 – канікули в 191 закладі освіти.

Діти відпочиватимуть у середньому від трьох до чотирьох тижнів.

Раніше повідомлялося, що навчання в школах Києва відбуватиметься з 9 до 16 години.

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