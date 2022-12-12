Зимові канікули на Київщині триватимуть близько місяця

Цього навчального року зимові канікули у Київській області будуть довшими, ніж зазвичай.
Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.
Зазначається, що 99% закладів загальної середньої освіти за рішенням педагогічних рад осінні канікули не проводили. Тож їх було перенесено на зимовий період.
Цьогоріч зимові канікули заплановано провести таким чином:
- з 19.12.2022 – канікули в 77 закладах;
- з 26.12.2022 – канікули в 368 закладах,
- з 31.12.2022 – канікули в 191 закладі освіти.
Діти відпочиватимуть у середньому від трьох до чотирьох тижнів.
Раніше повідомлялося, що навчання в школах Києва відбуватиметься з 9 до 16 години.