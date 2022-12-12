​В Україну приїхав заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс прибув в Україну з чотириденним візитом.

При це пише Sky News.

Видання з посиланням на ООН зазначає, що Гріффітс має намір відвідати Миколаїв і Херсон. Він оцінить ефективність наданої гуманітарної допомоги і нові виклики, які виникли через зниження температур зимою.

У звільненому Херсоні заступник генсека побачить, як створюють теплі притулки для мешканців на випадок, якщо вони залишаться без опалення, електрики чи води.

Очікується, що Гріффітс зустрінеться з урядовцями, партнерами ООН з гуманітарних організацій, представниками неурядових організацій і дипломатичного корпусу, а також людьми, котрі постраждали від війни. Його візит триватиме до 15 грудня.

За даними ООН, хвилі російських атак на інфраструктуру залишають "мільйони людей без можливостей обігріти свої будинки, мати чисту воду чи електрику в той час, коли настає морозна зима". Гуманітарної допомоги потребують майже 18 млн людей – близько 40% населення України.

Нагадаємо, ООН звернулося до донорів з проханням виділити рекордний 51 млрд доларів на подолання продовольчої кризи та наслідків війни в Україні.