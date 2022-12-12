Окупанти цілодобово продовжують хаотичні обстріли Херсонщини, - Хлань

Окупанти цілодобово продовжують хаотичні обстріли Херсонщини, однак постачання електрики та води вже відновлено.

Про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає кореспондент LB.ua.

"Ситуація дуже складна. За минулу добу окупанти 57 разів обстріляли місто Херсон та правобережну частину Херсонщини. Одна людина є пораненою. Сьогодні зранку знову лунають вибухи. Зараз повідомлять, що густий дим стоїть над містом. Поки невідомо щодо того, який саме об’єкт було уражено. Можна зазначити, що окупанти абсолютно хаотично б’ють по всьому місту, цивільній інфраструктурі, житловим масивам, приватному сектору, критичній інфраструктурі", - заявив він.

Минулого тижня окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі. Відновлювальні роботи тривали весь час.

"Завдяки цьому місто під'єднапо до електрики, люди мають змогу отримувати електрику та водопостачання. Тривають роботи з відновленням теплопостачання… Газопостачання не припинялося", - зазначив Хлань.

Тривають роботи для повноцінного запуску Херсонської ТЕЦ.

"Вже почалася подача тепла. Місто потрохи оговтується від критичного стану, в якому окупанти залишили Херсон. Але злочинні та підступні обстріли окупантів тривають щоденно та вночі. Майже цілодобово тривають обстріли міста та передмістя. З огляду на це, ситуація дуже важка та вкрай небезпечна", - додав депутат.

Нагадаємо, поліція відкрила 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських військових на Херсонщині (ст.438 Кримінального кодексу).