Після звільнення Снігурівки зловмисник намагався "залягти на дно".

Служба безпеки викрила в Миколаївській області ще одного ворожого поплічника. Під час окупації Снігурівки він допомагав російським окупантам "заробляти".

Про це повідомила Служба безпеки України.

Чоловік на своїй торговій точці реалізовував продукцію, викрадену окупантами з міських магазинів. Серед них – автозапчастини та засоби для обслуговування автомобілів.

Більшу частину одержаних прибутків він передавав загарбникам. За це колаборант безперешкодно пересувався містом.

"Після звільнення Снігурівки зловмисник намагався «залягти на дно». Втім, співробітники СБУ завадили йому уникнути відповідальності і затримали. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили велику кількість викрадених товарів", - йдеться в повідомленні.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше СБУ затримала енергетика-колаборанта, який знеструмив частину Донеччини.