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Єллен дала зрозуміти, що США готові шукати мільярди доларів допомоги для України стільки, скільки знадобиться

Міністерка фінансів засвідчила, що Вашингтон дотримуватиметься курсу підтримки українців. 

Єллен дала зрозуміти, що США готові шукати мільярди доларів допомоги для України стільки, скільки знадобиться
Міністр фінансів США Джанет Єллен
Фото: EPA/UPG

Міністерка фінансів США Джанет Єллен сигналізувала, що адміністрація президента США Джо Байдена готова продовжувати шукати мільярди доларів для допомоги Україні, поки вона бореться з російським вторгненням та ракетними атаками. У інтервʼю програмі “60 Minutes” на питання про те, як довго триватиме підтримка з боку Штатів міністерка відповіла: "Стільки, скільки потрібно", пише Bloomberg

Єллен також схвально відгукнулася щодо санкцій проти російської нафти, що набули чинності 5 грудня і серед іншого передбачають обмеження ціни. 

"Обмеження ціни набуло чинності лише на початку цього тижня, але я б сказала, що поки все добре", – зазначила вона. 

CBS також поспілкувався із заступником Єллен Воллі Адейемо, який назвав шкоду, яку санкції завдали економіці Росії.

Він натякнув, скільки розвідувальних даних має адміністрація Байдена щодо діяльності російського уряду.

"Ми здатні бачити дані розвідки про спроби Росії уникнути наших санкцій. Ми також бачимо розвіддані про те, що потрібно Росії, щоб продовжувати війну в Україні", – заявив він. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден у вчорашній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським заявив, що США надають пріоритет зусиллям щодо зміцнення протиповітряної оборони України. Минулого тижня Вашингтон оголосив новий пакет допомоги українцям сумою в $275 млн. З січня 2021 США надали допомоги Україні на суму в понад 20 млрд.

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