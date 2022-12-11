Для жителів Херсона створили електронну мапу бомбосховищ

Для жителів Херсона створили електронну карту бомбосховищ.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як зазначили у відомстві, після деокупації міста росіяни посилили обстріли Херсона. Для того, аби люди змогли оперативно знайти найближче укриття, розробили таку карту.

На неї також нанесли адреси пунктів обігрівання.

"Це спеціально облаштовані місця, до яких можна прийти зігрітися, підзарядити свої гаджети та скористатися інтернетом", - додали в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, напередодні, 10 грудня, російські окупанти 45 разів обстріляли з артилерії, РСЗВ, танків і мінометів територію Херсонської області. Також окупанти вдарили по житлових кварталах обласного центру. Снаряди влучили в пологове відділення лікарні, кафе, інфраструктурний обʼєкт, приватні та багатоквартирні будинки

Сьогодні вибухи в Херсоні лунали чотири рази.