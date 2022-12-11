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Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні, кав’ярню і будинки у Херсоні

Двоє людей загинуло, п’ятеро отримали поранення.

Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні, кав’ярню і будинки у Херсоні
Наслідки обстрілів Херсонщини. Ілюстративне фото
Фото: Нацполіція

Учора, 10 грудня, російські окупанти 45 разів обстріляли з артилерії, РСЗВ, танків і мінометів територію Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Ворог знову атакував житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили в пологове відділення лікарні, кафе, інфраструктурний обʼєкт, приватні та багатоквартирні будинки”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулої доби через російські обстріли двоє людей загинуло, ще п’ятеро жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

 

Нагадаємо, російські військові обстріляли лікарні у Херсоні і Бериславі.

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