Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні, кав’ярню і будинки у Херсоні

Учора, 10 грудня, російські окупанти 45 разів обстріляли з артилерії, РСЗВ, танків і мінометів територію Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Ворог знову атакував житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили в пологове відділення лікарні, кафе, інфраструктурний обʼєкт, приватні та багатоквартирні будинки”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулої доби через російські обстріли двоє людей загинуло, ще п’ятеро жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, російські військові обстріляли лікарні у Херсоні і Бериславі.