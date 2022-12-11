Уночі 11 грудня росіяни обстрілювали Покровський і Бахмутський райони Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що на Донецькому напрямку одна людина поранена у Максимільянівці Мар'їнської громади.

“На території громади також під вогнем Красногорівка, Георгіївка та Мар'їнка. Напередодні ввечері росіяни обстріляли підприємство у Курахівській громаді та Авдіївку. Авдіївка також зазнавала хаотичних обстрілів впродовж усієї ночі. Наслідки з'ясовуємо”, – розповів Кириленко.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Голова ОВА додав, що на Горлівському напрямку внаслідок обстрілів одна людина поранена та одна багатоповерхівка пошкоджена у Бахмуті. Також пошкоджено чотири приватні будинки у Соледарській громаді: три – у Роздолівці та один – у Парасковіївці.

Також інтенсивні обстріли зафіксовано поблизу Яковлівки, Бахмутського та на околицях Соледара. Гучно було у Часовоярській громаді, постраждалих немає.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Лисичанському напрямку понад 50 прильотів зафіксовано по Торському і Зарічному Лиманської громади – обсяги шкоди встановлюються.

Нагадаємо, СБУ затримала енергетика-колаборанта, який знеструмив частину Донеччини.