Уночі 11 грудня росіяни обстрілювали Покровський і Бахмутський райони Донецької області.
Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Зазначається, що на Донецькому напрямку одна людина поранена у Максимільянівці Мар'їнської громади.
“На території громади також під вогнем Красногорівка, Георгіївка та Мар'їнка. Напередодні ввечері росіяни обстріляли підприємство у Курахівській громаді та Авдіївку. Авдіївка також зазнавала хаотичних обстрілів впродовж усієї ночі. Наслідки з'ясовуємо”, – розповів Кириленко.
Голова ОВА додав, що на Горлівському напрямку внаслідок обстрілів одна людина поранена та одна багатоповерхівка пошкоджена у Бахмуті. Також пошкоджено чотири приватні будинки у Соледарській громаді: три – у Роздолівці та один – у Парасковіївці.
Також інтенсивні обстріли зафіксовано поблизу Яковлівки, Бахмутського та на околицях Соледара. Гучно було у Часовоярській громаді, постраждалих немає.
На Лисичанському напрямку понад 50 прильотів зафіксовано по Торському і Зарічному Лиманської громади – обсяги шкоди встановлюються.
Нагадаємо, СБУ затримала енергетика-колаборанта, який знеструмив частину Донеччини.