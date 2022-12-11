Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Війська Росії продовжують зазнавати втрат від свого "дружнього вогню", – Генштаб
Війська Росії продовжують зазнавати втрат від свого "дружнього вогню", – Генштаб
Очільника Кіровоградської єпархії УПЦ МП Іосафа суд відправив під нічний домашній арешт
Очільника Кіровоградської єпархії УПЦ МП Іосафа суд відправив під нічний домашній арешт
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
У Бельгії заарештували віцепрезидентку Європарламенту Єву Кейлі
У Бельгії заарештували віцепрезидентку Європарламенту Єву Кейлі
Естонія розповіла подробиці про перебування на її території біженців з України
Естонія розповіла подробиці про перебування на її території біженців з України
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі росіяни обстріляли два райони Донеччини: пошкоджені приватні будинки і підприємство

Є поранені.

Уночі росіяни обстріляли два райони Донеччини: пошкоджені приватні будинки і підприємство
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Уночі 11 грудня росіяни обстрілювали Покровський і Бахмутський райони Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що на Донецькому напрямку одна людина поранена у Максимільянівці Мар'їнської громади.

“На території громади також під вогнем Красногорівка, Георгіївка та Мар'їнка. Напередодні ввечері росіяни обстріляли підприємство у Курахівській громаді та Авдіївку. Авдіївка також зазнавала хаотичних обстрілів впродовж усієї ночі. Наслідки з'ясовуємо”, – розповів Кириленко.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Голова ОВА додав, що на Горлівському напрямку внаслідок обстрілів одна людина поранена та одна багатоповерхівка пошкоджена у Бахмуті. Також пошкоджено чотири приватні будинки у Соледарській громаді: три – у Роздолівці та один – у Парасковіївці.

Також інтенсивні обстріли зафіксовано поблизу Яковлівки, Бахмутського та на околицях Соледара. Гучно було у Часовоярській громаді, постраждалих немає.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Лисичанському напрямку понад 50 прильотів зафіксовано по Торському і Зарічному Лиманської громади – обсяги шкоди встановлюються. 

 

Нагадаємо, СБУ затримала енергетика-колаборанта, який знеструмив частину Донеччини. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також