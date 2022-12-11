Головне за ніч. Неділя, 11 грудня

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожі обстріли Дніпропетровщини та Харківщини, прощання з Юрієм Шухевичем.

На фронті гаряче, в тилу відносно спокійно, хоча проблеми з електропостачанням, звісно, лишаються.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 3 пункти управління та 3 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.

Противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що Україна не питатиме ні у кого дозволу на завдання ударів у відповідь по ворогу.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 11 грудня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 94 140 осіб. Учора Збройні сили ліквідували близько 380 окупантів і багато військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

Минулої ночі російські військові шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з “Градів” і важкої артилерії.

“Поцілили по трьох громадах – Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Випустили понад 50 снарядів. Люди неушкоджені”, – повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Червоногригорівській громаді побиті 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, декілька господарчих споруд та автівок, газопроводи та лінії електропередач. Без світла та води лишилися три села.

У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків та господарчих споруд, адміністративні та офісні будівлі.

Минулої доби окупанти обстріляли Куп’янський, Чугуївський, Ізюмський і Харківській райони Харківської області.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворожі обстріли були зафіксовані у населених пунктах Западне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб.

Унаслідок обстрілів у селі Підлиман, що в Ізюмському районі, отримав травми 60-річний чоловік. Постраждалий госпіталізований у важкому стані до медичної установи.

В Одеській області тривають аварійні та екстрені вимкнення. Однак в домівки поступово повертається світло, повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, одеські об'єкти критичної інфраструктури світлом забезпечені.

Через нічну атаку дронів 10 грудня на Одещині сталися суттєві руйнування об’єктів енергетики, без світла залишаються тисячі споживачів.

За словами Братчука, загроза ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі залишається актуальною.

У Львові відбулася церемонія прощання з українським політичним діячем, політв’язнем, сином генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича Юрієм Шухевичем, повідомив кореспондент Lb.ua.

Юрій Шухевич помер 21 листопада у віці 89 років у Мюнхені, де перебував на лікуванні.

Чин похорону відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Провести сина командира УПА в останню путь прийшли члени націоналістичного руху, сучасні політичні діячі та сотні містян. Співчуття родині у листі висловив президент України Володимир Зеленський.

Церемонія прощання супроводжувалась військовими почестями. Траурна процесія пішки пройшла через центр міста до Личаківського кладовища, де тіло Шухевича поховали в одній могилі зі зв’язковою його батька Дарією Гусяк. Такою була остання воля померлого.

Більше інформації та ексклюзивні світлини – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!