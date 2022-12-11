На Харківщині внаслідок російських обстрілів важко поранено чоловіка

Протягом минулої доби окупанти обстріляли Куп’янський, Чугуївський, Ізюмський і Харківській райони Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворожі обстріли були зафіксовані у населених пунктах: Западне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб.

“Внаслідок обстрілів у селі Підлиман, що в Ізюмському районі, отримав травми 60-річний чоловік. Постраждалий госпіталізований у важкому стані до медичної установи”, – зазначив Синєгубов.

В області триває гуманітарне розмінування, піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 312 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вчора ворог обстрілював населені пункти Харківщини поряд із лінією зіткнення та кордоном з РФ.