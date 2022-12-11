В рамках програми "Єднання для України" більше 82 тисяч українців та членів їхніх родин заїхали до США

США також запровадили програму "Тимчасового захисту" для українців, які вже перебували в країні.

Більше 82 тис. українців та членів їхніх родин заїхали до Сполучених Штатів Америки в рамках програми "Єднання для України" (U4U).

Про це йдеться у звіті Імміграційної служби США.

Служба підтвердила заявки на участь в програмі більше 177 тис. осіб, які підтримали українських біженців за цією програмою.

США також запровадили програму "Тимчасового захисту" для українців, які вже перебували в країні. Така програма діє і для осіб з Афганістану, Бірми, Ефіопії, Гаїті, Камеруну, Сомалі, Судану, Венесуели та Ємену.

Протягом 2022 та 2021 бюджетних років Імміграційна служба США схвалила майже половину із отриманих більше 483 тис. заявок на отримання статусу "Тимчасового захисту".

Уряд США розпочав програму, щоб допомогти українцям, які тікають від російської агресії проти України. Вона дає право на в’їзд у США та перебування у країні терміном до 2 років за гуманітарним дозволом, так званим "гуманітарним паролем".

Для того, щоб взяти участь в програмі, українця має підтримати спонсор, який погодиться на час перебування у США надати фінансову підтримку.

Нагадаємо, члени комітету Сенату США із міжнародних відносин підтримали резолюцію, згідно з котрою дії РФ визнаються геноцидом проти українського народу.