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Німеччина надає Україні 470 електрогенераторів

Допомога надається за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини.

Німеччина надає Україні 470 електрогенераторів
Фото: ДСНС

Федеральне агентство з технічної допомоги надає Україні 470 електрогенераторів різних класів потужності. їх загальна вартість складає 19,5 млн євро. 

Про це повідомило посольство Німеччини в Україні. 

“150 електрогенераторів вже в Україні. Наразі планується транспортування подальшого обладнання”, - йдеться у повідомленні. 

 

Зазначається, що частину генераторів передадуть безпосередньо НЕК "Укренерго". Решту відправлять до Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Фінансує допомогу Міністерство закордонних справ Німеччини. 

Нагадаємо, Німеччина відправить Україні понад 36 тисяч ковдр, які німецька армія раніше мала намір виставити на аукціон.

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