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Країни ЄС досягли згоди щодо надання Україні 18 млрд євро

Пропозиція буде подана до Європарламенту для можливого ухвалення наступного тижня.

Країни ЄС досягли згоди щодо надання Україні 18 млрд євро
Фото: aa.com.tr

Країни Євросоюзу досягли угоди про надання Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 18 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Європарламент досяг угоди щодо пакету законодавчих актів, який дозволить ЄС надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року. Пропозиція була прийнята сьогодні і буде подана до Європейського парламенту для можливого ухвалення наступного тижня.

"Україна може розраховувати на ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, в тому числі й фінансово, стільки, скільки потрібно. Законодавство, яке ми сьогодні ухвалили, означає, що Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом усього 2023 року", - заявив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.

Пакет допомоги передбачає структурні рішення щодо фінансової підтримки України у 2023 році. Сума кредиту, який буде надано Україні, становитиме 18 млрд євро. Кредити матимуть 10-річний пільговий період. Держави-члени ЄС покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх призначених доходів.

Нагадаємо, в листопаді Європейська Комісія оголосила план надання Україні регулярної макрофінансової допомоги в обсязі до 1,5 млрд євро щомісяця. Загальна сума допомоги складає у 2023 році 18 млрд євро.

Угорщина намагалася заблокувати цей план ЄС. Так, міністр фінансів Міхай Варга заявив своїм колегам, що не підтримає такого варіанту, який потребує одностайної підтримки 27 урядів. Міністр закордонних справ Петер Сійярто також говорив, що його країна не підтримає план довгострокової фінансової підтримки України.

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