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Німецька поліція затримала чоловіка, який захопив заручників у Дрездені

Психічна поведінка чоловіка звертала на себе увагу.

Німецька поліція затримала чоловіка, який захопив заручників у Дрездені
Фото: Radio Dresden

Поліції Дрездена вдалося затримати чоловіка, що захопив заручників у торговому центрі, та звільнити людей неушкодженими.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Речник поліції Томас Гайтнер повідомив, що смерть 62-річної жінки, про яку повідомляли ЗМІ, пов’язана з інцидентом. Загибла - матір 40-річного нападника. Син вважається головним підозрюваним у вбивстві.

За словами Гайтнера, психічна поведінка чоловіка була примітною, тому було залучено відповідних експертів. Правоохоронці вирішили, що чоловіка треба переконати добровільно здатися.

Озброєний чоловік спочатку намагався увірватися в будівлю Radio Dresden перед тим, як направитися до торгового центру Altmarktgalerie. Він стріляв із пістолета, але нікого не поранив.

Нагадаємо, що 23 листопада у Єрусалимі пролунали вибухи на двох автобусних зупинках. Одна людина загинула, ще близько 20 були поранені.

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