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Прем'єр Британії пообіцяв найближчими тижнями передати Україні ракети ППО малої дальності

Піші Сунак та президент Зеленський обговорили нову хвилю російських атак на критично важливу інфраструктуру в Україні.

Прем'єр Британії пообіцяв найближчими тижнями передати Україні ракети ППО малої дальності
Фото: EPA/UPG

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв надати Києву найближчими тижнями різні засоби протиповітряної оборони, включаючи ракети.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресреліз Даунінг-стріт.

"Інформуючи про нові постачання летальної зброї, прем'єр сказав, що в наступні тижні в Україну прибуде більше зенітних гармат і ракет ППО малої дальності", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники також обговорили нову хвилю російських атак на критично важливу інфраструктуру в Україні, а президент Зеленський подякував Британії за її вирішальну підтримку у відновленні електроенергії за рахунок постачання генераторів.

Ріші Сунак віддав належне успіху Збройних сил України, які збили десятки потенційно руйнівних ракет цього тижня. Крім того, він зазначив, що "Кремлю необхідно вивести свої війська, перш ніж можна буде розглянути будь-яку угоду".

Лідери домовилися знову поговорити найближчими тижнями.

Нагадаємо, в листопаді Сунак відвідав Київ.

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