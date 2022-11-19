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В Україну вперше приїхав прем'єр Британії Сунак

На зустрічі обговорили безпекові питання.

В Україну вперше приїхав прем'єр Британії Сунак
Фото: EPA/UPG

В Україну приїхав новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Про це президент Володимир Зеленський написав у Facebook.

"Із перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів", - йдеться у повідомленні.

"Британія знає, що означає боротися за свободу. Ми з вами до кінця", - написав Сунак у Twitter.

Нагадаємо, що британський прем'єр назвав вторгнення Росії в Україну причиною інциденту з ракетами в Польщі.

Прем'єр Великобританії також заявив на саміті G20, що Росія має залишити Україну і покласти край варварській війні. Також він додав, що Британія надалі підтримуватиме Україну.

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