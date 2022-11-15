В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
Під час втечі з правого берега росіяни залишили гелікоптери, танки, артилерію, – Гуменюк
Під час втечі з правого берега росіяни залишили гелікоптери, танки, артилерію, – Гуменюк
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Михайло Жернаков: “В Україні є ще багато суддів з російським громадянством. Усе, що більше за 0, - уже забагато”
Михайло Жернаков: “В Україні є ще багато суддів з російським громадянством. Усе, що більше за 0, - уже забагато”
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Правоохоронці 18 годин перевіряли автобус, який їхав до Угорщини з понад 150 тисячами пачок цигарок
Мобілізовані "морпіхи" скаржаться, що в очі не бачили командира, їжі не вистачає, а під Вугледаром – "гірше пекла"
Мобілізовані "морпіхи" скаржаться, що в очі не бачили командира, їжі не вистачає, а під Вугледаром – "гірше пекла"
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія має піти з України і покласти край варварській війні, – Ріші Сунак

"Це дуже просто – країни не повинні вторгатися в сусідні країни”.

Росія має піти з України і покласти край варварській війні, – Ріші Сунак
Фото: EPA

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив на саміті G20, що РФ має залишити Україну і покласти край варварській війні.

Про це пише Sky News.

"Це дуже просто – країни не повинні вторгатися в сусідні країни, вони не повинні нападати на цивільну інфраструктуру та цивільне населення і не повинні загрожувати ядерною ескалацією", – сказав Сунак.

Британській прем’єр наголосив, що Сполучене королівство надалі підтримуватиме Україну. "Велика Британія відкидає цю агресію. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", – зазначив він.

 

Сунак додав, що він має намір використати саміт, щоб підштовхнути найпотужніші економіки світу робити більше для зменшення своєї залежністі від російського експорту.

Він також дорікнув російському президенту Володимиру Путіну через його відсутність на саміті. “Примітно, що Путін не вважав за можливе приєднатися до нас тут. Можливо, якби він це зробив, ми могли б почати розбиратися”, – зауважив Сунак.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на виступі перед лідерами Group of 20 презентував пропозиції України, які необхідно реалізувати для якнайшвидшого і справедливого закінчення російської агресії.

 

 

 

 

 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також