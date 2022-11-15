Росія має піти з України і покласти край варварській війні, – Ріші Сунак

"Це дуже просто – країни не повинні вторгатися в сусідні країни”.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив на саміті G20, що РФ має залишити Україну і покласти край варварській війні.

Про це пише Sky News.

"Це дуже просто – країни не повинні вторгатися в сусідні країни, вони не повинні нападати на цивільну інфраструктуру та цивільне населення і не повинні загрожувати ядерною ескалацією", – сказав Сунак.

Британській прем’єр наголосив, що Сполучене королівство надалі підтримуватиме Україну. "Велика Британія відкидає цю агресію. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", – зазначив він.

Сунак додав, що він має намір використати саміт, щоб підштовхнути найпотужніші економіки світу робити більше для зменшення своєї залежністі від російського експорту.

Він також дорікнув російському президенту Володимиру Путіну через його відсутність на саміті. “Примітно, що Путін не вважав за можливе приєднатися до нас тут. Можливо, якби він це зробив, ми могли б почати розбиратися”, – зауважив Сунак.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на виступі перед лідерами Group of 20 презентував пропозиції України, які необхідно реалізувати для якнайшвидшого і справедливого закінчення російської агресії.