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Спільний проєкт ГУР і "Повернись живим" завдав Росії збитків на мільйони доларів

Деталі таємного проєкту Black box не розкриваються, але він впливає на бойову спроможність ворога. 

Спільний проєкт ГУР і "Повернись живим" завдав Росії збитків на мільйони доларів
Кирило Буданов і чорний ящик
Фото: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" реалізували спільний проєкт Black box, що завдав Росії збитків на мільйони доларів.

Вартість самого проєкту становить 40 мільйонів гривень. Про це повідомили в пресслужбі ГУР

У жовтні благодійники придбали та передали ГУР обладнання, здатне знизити наступальний потенціал Росії, але не розкривали деталей спільного проєкту.

"З огляду на секретність, ми не можемо розкрити деталей цієї співпраці, але її результати точно відобразяться на полі бою. За нашими підрахунками, лише за жовтень проєкт, який ми між собою називаємо «Black box», завдав росії збитків на мільйони доларів. Спільно з благодійниками та усіма небайдужими українцями ми й надалі будемо впливати на бойову спроможність ворога", – пояснив начальник ГУР генерал-майор Кирило Буданов.

Black box – не єдиний спільний проєкт Головного управління розвідки та Фонду "Повернись живим". Улітку благодійники передали ГУР комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю 16 502 450 доларів.

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