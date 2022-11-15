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Ворог обстріляв прикордонні населені пункти Харківщини: зайнялися склади з зерном

Унаслідок обстрілів поранення отримали двоє жінок і чоловік.

Ворог обстріляв прикордонні населені пункти Харківщини: зайнялися склади з зерном
Фото: Fcebook/Олег Синєгубов

Минулої доби ворог продовжив тероризувати обстрілами мирне населення міст і сіл, розташованих поруч з лінією зіткнення та російським кордоном – Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

Про це повідомив у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних домоволодінь. У селі Болдирівка Куп'янського району через обстріли горіли склади з зерном.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі поранення отримали дві жінки 66 та 62 років та чоловік 50 років”, – поінформував Синєгубов.

 

Піротехніки ДСНС продовжують розмінування території області. За добу знешкодили 141 вибухонебезпечний предмет. Однак мінна небезпека все ще дуже висока.

Вчора біля залізничної станції Цупівка на території Дергачівської громади Харківського району на міні підірвалися три працівники залізниці. Вони госпіталізовані з пораненнями, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Крім того, в районі села Безруки близько 15:00 на міні підірвалося авто "Харківобленерго", поранення зазнав 41-річний електромонтер. Його стан середній.

Нагадаємо, учора противник завдав 4 ракетних та 23 авіаційні удари по території України, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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