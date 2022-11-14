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За два тижні до поліції Харківщини здали більше пів тисячі одиниць зброї

Також в поліцію здали майже 6 тисяч боєприпасів.

За два тижні до поліції Харківщини здали більше пів тисячі одиниць зброї
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

З початку листопада громадяни добровільного здали до підрозділів поліції Харківської області 548 одиниць зброї.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Серед вилученого 13 одиниць нарізної зброї військових зразків, 528 мисливських рушниць”, - повідомили у поліції.

Правоохоронцям також здали 5797 боєприпасів до різних видів зброї.

Нагадуємо, що за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами чинним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Особи, які добровільно здали незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності.

Заходи по добровільній здачі населенням Харківської області зброї та боєприпасів триватимуть до 30 листопада. 

Працівники поліції вилучили у 39-річного житель Чугуївського району Харківської області корпуси гранат та набої різного калібру.

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