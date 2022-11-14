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Укрзалізниця відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом, на черзі - Херсон

Перший поїзд до Миколаєва вирушить сьогодні з Києва о 22.00.

Укрзалізниця відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом, на черзі - Херсон
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом

Про це повідомили в пресслужбі перевізника.

УЗ отримала відповідний дозвіл від Миколаївської обласної військової адміністрації та військових. Перший поїзд до Миколаєва вирушить сьогодні з Києва о 22.00. 

"Поїзд №121/122 Київ — Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці та по непарних — з Миколаєва. Зі столиці він вирушатиме о 22.14 та прибуватиме до Миколаєва о 07.15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22.09 та прибуватиме до Києва о 06.55. Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна, у найближчі декілька днів буде відновлено залізничне сполучення з Херсоном. 

"Залізничники вже працюють на напрямку, вони йдуть одразу за військовими та вибухотехніками. Вже виявлено багато пошкоджень інфраструктури, але ми її швидко відновимо та запустимо довгоочікуваний рейс нашого «Потяга до перемоги", — додав Камишін. 

Нагадаємо, фандрейзингова платформа United24 разом з Укрзалізницею запустили 13 листопада продаж благодійних квитків на перші рейси до деокупованих міст. У перший день реалізували тисячу квитків.

Днями між Харковом та Ізюмом завершили ремонт контактної мережі й пустили електропоїзди.

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