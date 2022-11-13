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United24 разом з Укрзалізницею запустили продаж благодійних квитків на перші рейси до деокупованих міст

За декілька годин продали 1000 залізничних квитків до Сімферополя, Донецька, Луганська, Маріуполя та Херсона.

United24 разом з Укрзалізницею запустили продаж благодійних квитків на перші рейси до деокупованих міст

Фандрейзингова платформа United24 разом з Укрзалізницею запустили 13 листопада продаж благодійних квитків на перші рейси до деокупованих міст.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, квитками можна буде скористатися одразу ж після звільнення українських міст. За декілька годин вдалося продати тисячу залізничних квитків.

"Всього за кілька годин 1000 залізничних квитків продано до Сімферополя, Донецька, Луганська, Маріуполя та Херсона... І лідер продажу не Херсон, куди потяг вирушить вже найближчим часом. А Сімферополь. Ось така міцна віра в український Крим", - зазначив міністр.

Він додав, що за кошти від продажів квитків придбають автівки, які допоможуть сполучити міста та селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Нагадаємо, за ці вихідні Укрпошта продала понад 35% тиражу херсонської марки.

У межах платформи United24 зібрали кошти на перший морський дрон, який назвуть "Херсон".

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