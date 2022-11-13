За тиждень від росіян визволили 179 населених пунктів на правому березі Дніпра, - ОК "Південь"

Окупанти не припиняють обстріли деокупованих територій і проводять розвідку.

Українські підрозділи за тиждень звільнили від російських загарбників 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"В звільнених населених пунктах та на територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділами Сил оборони проводяться стабілізаційні заходи, в тому числі розмінувальні", - зазначили військові.

Водночас росіяни не припиняють обстріли позицій українського війська, а також прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад. Крім цього вороги ведуть повітряну розвідку.

Під обстріли окупантів потрапляють об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, а також території тилових регіонів.

Нагадаємо, українські морські піхотинці підняли прапор над ще одним населеним пунктом у Херсонській області. Цього разу стяг замайорів над селом Львове в Бериславському районі.

Тим часом ДСНС рекомендує українцям, які хочуть повернутися в деокуповані рідні міста, дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами.